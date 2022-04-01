Гигантская черепаха пересекла пляж на глазах у шокированных туристов
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Свыше 7 миллионов просмотров набрало "творение" неизвестного оператора, который запечатлел эффектный заход в море огромной черепахи, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Отдыхающий на пляже курортник запечатлел под нужным углом, как морская черепаха медленно пересекает прибрежную линию и скрывается в море.
 