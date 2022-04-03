Илон Маск перечислил главные угрозы для человечества

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал три главные угрозы, которые могут привести к вымиранию всего человечества. Как передает Day.Az со ссылкой на iz.ru, своими мыслями он поделился в интервью с генеральным директором Axel Springer Матиасом Депфнером.

"Я потратил много времени на разговоры о рождаемости. Возможно, это самая большая угроза будущему человеческой цивилизации. Большинство людей в мире живут с ложным ощущением, что в мире слишком много людей, но на самом деле уровень рождаемости стремительно падает", - заявил Маск.

Он призвал ООН изменить свои оценки численности населения, потому что они "не имеют никакого смысла".

Кроме того, по мнению Маска, к вымиранию жителей Земли может привести "искусственный интеллект" и "религиозный экстремизм".

Основатель основателя Tesla признался, что относится к искусственному интеллекту и робототехнике с "некоторым трепетом", потому что "не хочет делать ничего такого, что потенциально может нанести вред человечеству".