Выставка часов Watches & Wonders в Женеве

В Женеве открылась выставка часов Watches and Wonders, ранее известная как Международный салон часовщиков. В этом году ее снова можно посетить физически. На выставке, которая раньше называлась, впервые с начала пандемии можно побывать физически. Но интернет-трансляция также ведется, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Среди 38 участников - компания Hermès, которая заинтересовалась цифровым искусством. По словам главы компании Лорана Дорде, Hermès старается обращаться не к одному, а нескольким поколениям: "Мы создаем предметы, которым верим и которыми восхищаемся".

Много внимания уделяется и экологии. Много разговоров ведется на такие темы как открытость, инновации и экономика замкнутого цикла. Вице-президент выставки Эммануель Перрен считает, что вопрос экологии должен быть не менее важен для часовщиков, чем новый дизайн часов.

Один из способов двигаться в этом направлении - использовать новые материалы. Так, часовая компания H. Moser & Cie теперь использует, например, более дорогое золото, полученное в результате честной торговли и следит за сокращением углеродных выбросов.

Выставка Watches and Wonders будет открыта в женевском дворце Palexpo до 5 апреля.