83-летняя мама Куиба: живая легенда ангольской кухни

В Анголе можно найти кушанья на любой вкус, как в дешёвых закусочных, так и в ресторанах высокой кухни. Мы расскажем вам захватывающую историю 83-летней женщины, ставшей символом Анголы во всём мире, олицетворением ангольской кухни, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Свой день, как и большинство жителей Луанды, она начинает с посещения продовольственного рынка, на котором она покупает все необходимые ингредиенты ангольской кухни, которая покорила сердца и желудки гурманов не только в самой Анголе, но и за её пределами. Торговцы встречают Маму Куибу радостными восклицаниями. Для них она - настоящая звезда.Когда-то она тоже начала свою карьеру, торгуя на рынке.

Её настоящее имя - Катарина Верисимо да Кошта. Иногда её также называют Наталией, потому что родилась она в Рождество. Её самое известное имя, Куиба, означает на языке кимбунду - безобразная.

"Это прозвище я получила, начав работать на рынке. Мне было тогда уже 38 лет, а другим торговкам - по 20 с небольшим. Они были красавицами с хорошими причёсками и макияжем. Я была самой старшей и некрасивой, поэтому назвала свою палатку с едой и напитками "Мама Куиба", что привлекло внимание многих покупателей. Сначала я продавала напитки, газировку и соки. Потом у меня появились дети и я купила печь, которую установила прямо на рынке за прилавком. Люди начали задавать вопросы тогда, когда меня еще не называли Мамой Куибой: "Госпожа Наталия, чем это у вас так вкусно пахнет". Я им сказала, что я тут готовлю еду для моих детей, возвращающихся из школы, а также для мужа, которая заходит сюда по дороге с работы". А они мне: "а дайте нам попробовать, г-жа Наталия". После чего я наложила им тарелку".

Так кулинарный талант Мамы Куибы приобрёл всеобщую известность. А секрет его - во внимании к каждой детали. В том числе к гигиене.

"Мама Куиба очень многое сделала для нашего и других рынков Луанды в плане гигиены, -рассказывает Вероника Губел, известная в Анголе под именем "Mama Africa". - Она обучила наших торговок соблюдению гигиенических правил на рабочем месте: сначала ты добиваешься чистоты и только потом начинаешь продавать. (00:01:43)

Когда Мама Куиба покинула рынок, чтобы заняться ресторанным делом, её первыми клиентами были футболисты самого известного ангольского клуба.

"Мой ресторан открылся в субботу. Я уже не помню, в каком году. Помню только, что в этот день выиграла команда "1 августа". Первыми ко мне пришли футболисты и тренер команды "1 августа""

Вскоре слух о кулинарном мастерстве Мамы Куибы разнесся по всему городу и её ресторан стал одним из самых посещаемых в ангольской столице.

Она также стала общественной фигурой, демонстрируя своё мастерство по телевидению, выступая по важным вопросам, участвуя в кампании по борьбе с насилием в отношении женщин. Он даже приняла участие в телешоу "Большой брат".

Её все знают, она много раз была на телевидении, давая советы по приготовлению еды. А как она сама научилась готовить? Сначала от своей матери, а затем учась на собственном опыте.

"Иногда ко мне подходят с блокнотом и ручкой и спрашивают: "Как делать жаркое? Как готовить филе?" И я не нахожу слов, чтобы объяснить. Могу только показать на примере.