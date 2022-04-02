Рецепт рулета из блинчиков - отличная холодная закуска - ФОТО
Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом рулета из блинчиков с копченым лососем, огурцом и творожным сыром, который послужит отличной холодной закуской.
Необходимые ингредиенты:
Для блинного теста:
Необходимые ингредиенты (на 20 блинов):
- 500 мл молока
- 3 яйца
- 200 гр муки
- 2 -3 ст.л. сахарного песка
- 3 ст.л растительного масла
- щепотка соли +
200 гр копченого лосося
100 гр творожного сыра
2 огурца
Салат
Укроп
Способ приготовления блинов:
1. Разбейте в миску яйца, всыпьте к ним сахар и соль. Перемешайте венчиком до однородности (не взбивайте).
2. Влейте к яичной смеси 200 мл молока, затем просейте туда муку и мешайте до получения теста, по консистенции схожим с густой сметаной.
3. Тонкой струйкой влейте оставшиеся 300 мл молока в смесь, перемешайте.
4. Постоянно помешивая венчиком, добавьте в жидкость растительное масло.
5. Затяните миску с блинным тестом пищевой бумагой, дайте ему настояться около 15-20 минут.
6. Разогрейте сковороду и смажьте ее тонким слоем растительного масла.
7. В центр сковороды вылейте полчерпака или черпак теста ( в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределите тесто по всей поверхности тонким слоем, поворачивая сковороду в направлении влево-вправо, вверх-вниз.
8. Как только края блина начнут румяниться, аккуратно переверните блин и поджарьте его обратную сторону около 10-20 секунд.
Проделайте эту процедуру с оставшимся тестом. Готовые блины складывайте стопкой на тарелке.
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