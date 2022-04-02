Рецепт рулета из блинчиков - отличная холодная закуска

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом рулета из блинчиков с копченым лососем, огурцом и творожным сыром, который послужит отличной холодной закуской.

Необходимые ингредиенты:

Для блинного теста:

Необходимые ингредиенты (на 20 блинов):

- 500 мл молока

- 3 яйца

- 200 гр муки

- 2 -3 ст.л. сахарного песка

- 3 ст.л растительного масла

- щепотка соли +

200 гр копченого лосося

100 гр творожного сыра

2 огурца

Салат

Укроп



Способ приготовления блинов:

1. Разбейте в миску яйца, всыпьте к ним сахар и соль. Перемешайте венчиком до однородности (не взбивайте).

2. Влейте к яичной смеси 200 мл молока, затем просейте туда муку и мешайте до получения теста, по консистенции схожим с густой сметаной.

3. Тонкой струйкой влейте оставшиеся 300 мл молока в смесь, перемешайте.

4. Постоянно помешивая венчиком, добавьте в жидкость растительное масло.

5. Затяните миску с блинным тестом пищевой бумагой, дайте ему настояться около 15-20 минут.

6. Разогрейте сковороду и смажьте ее тонким слоем растительного масла.

7. В центр сковороды вылейте полчерпака или черпак теста ( в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределите тесто по всей поверхности тонким слоем, поворачивая сковороду в направлении влево-вправо, вверх-вниз.

8. Как только края блина начнут румяниться, аккуратно переверните блин и поджарьте его обратную сторону около 10-20 секунд.

Проделайте эту процедуру с оставшимся тестом. Готовые блины складывайте стопкой на тарелке.