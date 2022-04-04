Как распространяется звук на Марсе?

Ровер Perseverance стал первым аппаратом на Марсе, оснащённым нормальными микрофонами, что позволило учёным услышать Красную планету. А ещё оказалось, что звуки на Марсе распространяются не так, как на Земле, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Если точнее, это было понятно и заочно, так как у Марса совершенно иная и намного менее плотная атмосфера, но свежее исследование даёт конкретные данные.

К примеру, на Земле звук распространяется в атмосфере со скоростью около 1200 км/ч. На Марсе же скорость звуковых волн не только ниже, но ещё и зависит от тональности. В частности, низкочастотные звуки распространяются со скоростью около 864 км/ч, а высокочастотные - 900 км/ч. Для примера учёные приводят оркестр. На Земле человек будет слышать весь оркестр одновременно, а на Марсе у инструментов с более низкой частотой звучания будет небольшая задержка.

Кроме того, из-за разреженной атмосферы звук начнёт активно угасать уже на расстоянии 4 метра против 65 метров на Земле. Если бы можно было просто стоять на Марсе и разговаривать с кем-то, то даже на столь небольшом расстоянии собеседники слышали бы друг друга достаточно плохо.