Специалисты NASA нашли на Марсе кратер от недавнего удара

Камера высокого разрешения HiRISE, установленная на борту орбитальной марсианской станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter, зафиксировала относительно недавнее место падения на поверхность Марса астероида или крупного метеорита, сообщает американский портал HiRISE Operations Center Аризонского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Столкновение, которое с космической точки зрения является совершенно новым, вероятно, произошло в период с февраля 2006 года по март 2014 года, отметила группа специалистов по визуализации из Аризонского университета. Участок на снимке занимает около 5 км. Вокруг кратера, образовавшегося в результате этого падения, отчетливо видны лучевые структуры, состоящие из выброшенного материала.

Почти вся поверхность Марса покрыта кратерами. По оценкам NASA, на планете насчитывается более четверти миллиона ударных кратеров размером с кратер Бэрринджера в Аризоне, диаметр которого составляет 1219 м, а глубина 229 м. И имеется более 43 тыс. марсианских кратеров поперечником свыше 5 км.

Между тем, на Земле известно лишь около 120 ударных кратеров. Это связано с тем, что на протяжении сотен миллионов лет различные части земной поверхности либо в определенный момент покрывались лавой, либо испытывали тектонические сдвиги, либо подвергались воздействию эрозии водной и воздушной стихий. Марс не совсем мертв с геологической точки зрения - там часто происходят марсотрясения, - однако марсианская активность никак не может сравниться с земной. В настоящее время на Марсе по сути ничего не способно скрыть новые кратеры. Таким образом, и этот свежий марсианский ударный кратер будет виден в течение многих миллионов лет.