https://news.day.az/unusual/1450054.html Аллигатор, забравшийся в чужое жилище, оказал сопротивление во время выселения - ВИДЕО
Аллигатор, забравшийся в чужое жилище, оказал сопротивление во время выселения - ВИДЕО
Строитель Мэтью Гудвин заснял кадры, на которых вызванные спасатели вытаскивают массивную рептилию, имевшую неосторожность забраться в только что построенное жилище в населённом пункте Бэбкок Ранч (штат Флорида, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.
Со слов работника строительной организации, аллигатор проник в жилое помещение через двери прачечной. Незваный гость побывал во всех помещениях и нанёс ущерб на общую сумму в 2500 долларов.
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