Аллигатор, забравшийся в чужое жилище, оказал сопротивление во время выселения

Строитель Мэтью Гудвин заснял кадры, на которых вызванные спасатели вытаскивают массивную рептилию, имевшую неосторожность забраться в только что построенное жилище в населённом пункте Бэбкок Ранч (штат Флорида, США), передает Day.Az со ссылкой на rai77.

Со слов работника строительной организации, аллигатор проник в жилое помещение через двери прачечной. Незваный гость побывал во всех помещениях и нанёс ущерб на общую сумму в 2500 долларов.