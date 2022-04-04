В США строители повредили следы динозавров возрастом 112 млн лет

Следы динозавров, сохранявшиеся нетронутыми на протяжении 112 млн лет под палящим летним солнцем и в морозные зимы в каньоне Милл в американском штате Юта, были повреждены строительной техникой, которая в январе прокладывала новые удобные дорожки для туристов, пишет газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более десятка различных видов динозавров раннего мелового периода оставили более двух сотен отдельных следов, но некоторые из этих важнейших в мире исторических отпечатков необратимо пострадали в начале года, когда на это место прибыла строительная бригада, собиравшаяся построить новый дощатый настил для туристов, посещающих каньон. Степень ущерба подробно описана в отчете Бюро по управлению земельными ресурсами США.

По данным бюро, хорошей новостью можно считать то, что ущерб оценивают как "незначительный", но все могло быть гораздо хуже, если бы местные жители вовремя не заметили на земле следы шин от тяжелой техники, в результате чего строительство тротуара было немедленно остановлено. Однако трещины на краях нескольких хрупких отпечатков уже не могут быть устранены, а будущие циклы замораживания и оттаивания грунта грозят привести к расширению этих трещин, предупреждает Бюро. Согласно отчету, ущерб был нанесен как пешими рабочими, так и их техникой, поскольку подрядчик для удаления старого дощатого настила использовал экскаватор в самом популярном месте участка, стремясь заменить все это новой приподнятой платформой, с которой публике было бы удобнее наблюдать цепочки следов.

"В результате окаменелые следы были повреждены, - говорится в отчете, составленном палеонтологом Брентом Брейтауптом. - К сожалению, на один из следов неоднократно наезжали, а отпечатки шин указывают на то, что на этом участке работал экскаватор и другие транспортные средства". Брейтаупт отметил, что все участки, которым был нанесен ущерб, "должны были быть помечены для предотвращения дальнейшего урона, а строительные бригады должны избегать вождения транспортных средств в этом районе".

Проект замены дощатого настила в настоящее время приостановлен как минимум до лета, пока Бюро окончательно не оценит ущерб и не решит, как в дальнейшем избежать подобных инцидентов.