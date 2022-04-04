Найден механизм, способный бороться с атрофией мышц у космонавтов

Российские ученые выяснили, что важную роль в атрофии скелетных мышц играет фермент протеинкиназа GSK-3, блокировка которого позволяет снизить скорость патологического процесса. Такой подход позволит разработать новые эффективные средства профилактики атаксии у космонавтов и пациентов реабилитационных центров, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исследование дает основания полагать, что GSK-3 может стать перспективной молекулярной мишенью для терапии мышечной атрофии, вызванной длительным бездействием. Это позволит предотвратить эту патологию у пациентов, вынужденных соблюдать длительный постельный режим, а также у космонавтов, проводящих в условиях невесомости в среднем по шесть месяцев", - отметил старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Тимур Мирзоев, слова которого приводятся в сообщении.

Ученые из Института медико-биологических проблем РАН в новом исследовании выяснили, что ингибитор протеинкиназы GSK-3 в период бездействия мышц частично предотвращает снижение синтеза мышечного белка. Биологи провели исследование на самцах крыс, у которых камбаловидные мышцы, расположенные на задней стороне голени, подвергались различным нагрузкам.

В рамках эксперимента животных случайным образом разделили на четыре группы. В первой группе крысы имели естественную нагрузку в виде собственного тела - сидели и ходили по полу клетки; во второй группе они дополнительно получали инъекции ингибитора GSK-3. В третьей группе животных подвешивали таким образом, чтобы "разгрузить" задние конечности, а в четвертой, помимо подвешивания, им также делали инъекции препарата.

В результате масса камбаловидных мышц у крыс из третьей группы, которые не испытывали никаких нагрузок, снизилась на 27%, а диаметр мышечных волокон уменьшился почти на 40%. Кроме того, "разгрузка" задних конечностей снизила скорость синтеза белка в камбаловидной мышце на 82% по сравнению с крысами из контрольной группы, задние конечности которых находились под нагрузкой.

Введение ингибитора GSK-3 на фоне функциональной разгрузки позволило приостановить процесс деградации на 22%, благодаря чему площадь поперечного сечения мышечных волокон уменьшилась не так сильно. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.