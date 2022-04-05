Netflix начал съемки третьего сезона «Ведьмака»

Потоковый сервис Netflix на своем сайте объявил о начале съемок третьего сезона фэнтезийного сериала "Ведьмак".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в проекте примут участие актеры Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

По сюжету, Геральту предстоит спасать Цири от преследующих ее зловещих сил. Йеннифэр отправит их в магическую школу Аретузу, где Цири получит ответ о своих силах.

Точной даты релиза пока нет.

Ранее CD Projekt RED представила тизер новой игры по "Ведьмаку", которая в настоящий момент находится в разработке.

Первая игра трилогии "Ведьмак" вышла в 2007 году, последняя - в 2015 году. Разработчики также готовят выпуск некстген-обновления для "Ведьмак 3: Дикая охота". Выход запланирован во втором квартале 2022 года.