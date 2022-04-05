Женщина с бородой хочет стать лицом компании Gillette

Женщина с обильной растительностью на лице вознамерилась стать амбассадором американской компании по производству аксессуаров для бритья и ухода за телом Gillette. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных в сети кадрах блогерша Сэйр запечатлела процесс бритья своего лица на камеру. Она объяснила, что страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также провоцирует гирсутизм - избыточный рост волос.

Сэйр призналась, что бреет бороду и усы на протяжении 12 лет и тратит 40 фунтов стерлингов в месяц на станки. По словам блогерши, многие люди оскорбляют ее за внешний вид и называют мужчиной. "Наличие волос на лице не делает вас уродливыми. Обильная растительность не означает, что вы не должны чувствовать себя сексуально или привлекательно. Вы - это гораздо больше, чем ваша внешность", - высказалась героиня ролика.

Кроме того, в описании к посту она отметила официальный аккаунт Gillette и предложила бренду стать его амбассадором. Пользователи сети поддержали идею Сэйр в комментариях под публикацией. "Ты должна стать лицом Gillette, люди обязаны знать о таких, как ты", "Я встречала много женщин со СПКЯ, надеюсь, мир скоро узнает о них благодаря тебе", "Ты занимаешься благородным делом", - высказывались юзеры.

Представители Gillette пока не дали ответа героине материала.