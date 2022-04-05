Как селфи искажает черты лица

На снимках, сделанных на фронтальную камеру, у людей искажаются пропорции носа и подбородка. Возможно, поэтому с ростом популярности селфи увеличилось число желающих сделать ринопластику, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

К таким выводам пришли ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса, пишет EurekAlert.

Исследователи провели эксперимент: попросили 30 человек сделать две фотографии на фронтальную камеру на расстоянии 30 и 45 см от лица и одну на цифровую - с дистанции 1,5 метра. Время и условия освещения были одинаковыми.

Ученые сравнили пропорции лица одного и того же человека на разных фото. Оказалось, что нос по сравнению со снимком с дальнего расстояния в среднем выглядел длиннее на 6,4% на 30-сантиметровых селфи и на 4,3% - на 45-сантиметровых.

Также на расстоянии в 30 см подбородок стал короче на 12%. Из-за этого соотношение длины носа и подбородка увеличилось на 17%.