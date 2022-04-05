Почему в каждом доме должны присутствовать хотя бы два растения?

Как показали результаты исследования, проведенного Институтом здравоохранения и социального обеспечения Финляндии вместе с другими иностранными организациями, комнатные растения положительно влияют на микробиом квартиры. Это значит, что различных бактерий, микробов и других микроорганизмов благодаря растениям становится в помещении больше, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Взаимодействие с различными видами бактерий полезно для укрепления иммунитета детей. К примеру, известно, что ребенок, выросший на ферме, с меньшей вероятностью подхватит астму. Также разнообразный микробиом защищает от развития детской аллергии.

Для того чтобы микробиом стал разнообразнее, понадобится всего два растения. Так утверждают ученые.

Само исследование было проведено в домах Бельгии. Опубликованы его результаты в издании Indoor Air.