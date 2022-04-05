Драматичная охота орланов на утёнка в США

Любительница пеших прогулок, совершающая в конце марта путешествие вдоль берега озера Кёр-д'Ален (штат Айдахо, США), стала свидетельницей охоты, как минимум восьми хищных птиц на молодую утку, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Туристка несколько минут снимала атаки орланов на водоплавающую представительницу местной фауны, которая продемонстрировала настоящую жажду к жизни и смогла спастись.