Двухметровая змея забралась в дом и спряталась в диване

Житель американского города Сан-Диего, штат Калифорния, обнаружил двухметровую простуженную змею, которая спряталась у него в диване, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американец обратился к Алексу Трехо, который руководит местной службой отлова змей. "Этот мужчина в бешенстве позвонил мне и сказал: "У меня в диване змея"", - утверждает змеелов. Когда он прибыл на место происшествия и поднял диванную подушку, находка удивила даже его.

"Я увидел свернувшегося под подушкой тонкохвостого лазающего полоза длиной два метра, - утверждает Трехо. - Проще найти лежащие на земле часы Rolex, чем такую змею". По его словам, подобные пресмыкающиеся встречаются очень редко и вырастают до двух с половиной метров в длину. Он предположил, что полоз был чьим-то домашним животным, но сбежал от хозяина и забрался в чужой дом.

Поймать столь крупную змею оказалось непросто. Хотя тонкохвостые лазающие полозы не ядовиты, они могут защищаться. Змея попыталась укусить Трехо, но промахнулась и вцепилась в его рубашку. В итоге тому все же удалось с ней совладать.

Трехо обнаружил, что после побега привыкший к тропическому климату полоз простудился, но надеется, что сумеет его вылечить. "У меня есть хороший друг, который работает с такими экзотическими животными. Сейчас он занимается лечением змеи. Мы надеемся, что ее состояние улучшится", - рассказал он.