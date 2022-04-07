В Гватемале обнаружен город древних майя

Ученые обнаружили город цивилизации майя на дне крупнейшего в Гватемале озера Атитлан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мексиканскую газету Milenio, передает Day.Az.

По подсчетам специалистов, город мог быть построен примерно в V веке до н. э. на располагавшемся в акватории озера острове. С течением времени он ушел под воду, предположительно, из-за тектонической активности.

Исследователи обнаружили остатки церемониальных центров, домов, стел и других сооружений на глубине от 12 до 20 м. В работах принимали участие археологи из Аргентины, Бельгии, Гватемалы, Испании, Мексики и Франции, занимающиеся подводными исследованиями.