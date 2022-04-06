Названа главная ошибка при хранении мяса

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru назвал главную ошибку, которую люди допускают при хранении мяса. Он отметил, заморозка продукта через несколько дней хранения в холодильнике сильно сказывается его качестве, так что этого нельзя допускать, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мясо не должно четыре дня лежать дома в холодильнике, а потом отправляться в морозилку. Это неправильно. Будут нарушаться вкусовые качества и количество жирорастворимых витаминов будет страдать. Если не собираешься готовить, лучше купить замороженное или сразу убрать в морозилку. Также страдает качество при быстрой разморозке. Лучше размораживать медленно, не в микроволновке", - заявил специалист.

Кроме того, по его словам, покупая мясо, потребитель не задумывается о том, что продукт до этого могли неправильно хранить. Например, холодильник в магазине может плохо работать, или же в нем вовсе нет стекла, из-за чего нарушается холодовая цепочка, пояснил медик.