Описан простой способ уснуть за пять минут

Врач и эксперт по сну Тим Бонд назвал простой способ уснуть за пять минут и посоветовал, как восстановить режим сна. Его слова приводит Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тем, кто подолгу лежит в кровати и не может уснуть, Бонд рекомендовал простое упражнение. Для его выполнения нужно сесть или лечь на кровать, а затем медленно расслабить все мышцы тела, начиная с лицевых. После этого необходимо опустить плечи, чтобы снять с них напряжение, и руки. Затем следует выдохнуть, расслабляя грудную клетку, и расслабить ноги. Повторять упражнение следует до тех пор, пока в теле не появится ощущение полной расслабленности.

После этого врач предлагает выбросить все мысли из головы, и, когда это получится, представить себя сидящим на балконе и смотрящим на море или плавающим на спине в бассейне. "Если это не помогает, попробуйте повторять слова "не думай, не думай" снова и снова, и вы заснете через 10 секунд", - пообещал Бонд.

Кроме того, врач обратил внимание на то, что для хорошего сна важно соблюдать режим дня, не забывать про физическую активность и приятные расслабляющие практики, такие как йога, принятие ванны, прослушивание аудиокниг и др.