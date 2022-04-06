Как приготовить сырники с рикоттой

Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом сырников с рикоттой, маком, какао, ванилью и корицей.

200 г творога

200 г рикотты

25 г рисовой муки

1/2 ч.л. корицы для сырников и обвалки

1 ч.л. какао для сырников и обвалки

Мак для обвалки

Ванилин на кончике ножа

Подсластитель по вкусу или 50 г сахара

Рисовая мука для обвалки

Масло для жарки

Ореховая паста для подачи

1. Смешайте творог и рикотту, оба ингредиента должны быть пластичными, без лишней жидкости, пробейте массу погружным блендером. Добавьте любой подсластитель, перемешайте.

Добавьте муку, снова перемешайте.

2. Если вы хотите выпекать, как и я разные сырники, то разделите полученную творожную массу на 4 части по 115-120 г. Сформируйте сырники, каждый по 50-60 г., дополнительно обваляйте в муке.

3. В шоколадные сырники вмешайте какао, оставив немного не обвалку, обваляйте их в муке с какао. B сырники с корицей добавьте корицу, и обваляйте их в муке с той же корицей.

Одни оставьте просто с ванилью, другие обваляйте в маке.

4. На сковороде разогрейте масло. Огонь должен быть небольшой, сковорода с антипригарным покрытием. Обжаривайте с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной, йогуртом или с ореховой пастой!