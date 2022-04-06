Как приготовить сырники с рикоттой - рецепт Олеси Куприн
Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом сырников с рикоттой, маком, какао, ванилью и корицей.
200 г творога
200 г рикотты
25 г рисовой муки
1/2 ч.л. корицы для сырников и обвалки
1 ч.л. какао для сырников и обвалки
Мак для обвалки
Ванилин на кончике ножа
Подсластитель по вкусу или 50 г сахара
Рисовая мука для обвалки
Масло для жарки
Ореховая паста для подачи
1. Смешайте творог и рикотту, оба ингредиента должны быть пластичными, без лишней жидкости, пробейте массу погружным блендером. Добавьте любой подсластитель, перемешайте.
Добавьте муку, снова перемешайте.
2. Если вы хотите выпекать, как и я разные сырники, то разделите полученную творожную массу на 4 части по 115-120 г. Сформируйте сырники, каждый по 50-60 г., дополнительно обваляйте в муке.
3. В шоколадные сырники вмешайте какао, оставив немного не обвалку, обваляйте их в муке с какао. B сырники с корицей добавьте корицу, и обваляйте их в муке с той же корицей.
Одни оставьте просто с ванилью, другие обваляйте в маке.
4. На сковороде разогрейте масло. Огонь должен быть небольшой, сковорода с антипригарным покрытием. Обжаривайте с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте со сметаной, йогуртом или с ореховой пастой!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре