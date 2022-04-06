Математики выяснили, как «общаются» грибы

Грибы умеют "общаться" с помощью электрических сигналов, и эти сигналы имеют много общего с человеческой речью. К такому выводу пришли математики из Университета Западной Англии, подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более ранние наблюдения показали, что грибы обмениваются электрическими импульсами через гифы - находящиеся под землей нитевидные структуры. Скорость распространения импульсов увеличивалась, когда гифы дереворазрушающих грибов контактировали с древесиной. Ученые предполагали, что с помощью направленных через гифы импульсов грибы могут обмениваться информацией о пище или повреждениях.

Исследователи проанализировали передачу импульсов у четырех видов грибов - эноки, щелелистника обыкновенного, призрачного гриба (Omphalotus nidiformis) и кордицепса китайского. Активность они регистрировали с помощью микроэлектродов, вставленных в колонизированный мицелием субстрат.

Как выяснилось, в импульсах действительно есть закономерности, имеющие общие черты с человеческой речью. Пики активности объединялись в цепочки, насчитывавшие до 50 "слов". Наиболее "общительными" оказались щелелистники - они генерировали самые сложные "предложения" из всех.

Не исключено, впрочем, что на самом деле импульсы не несут никакой информации. Растущие кончики гифов электрически заряжены, и когда они проходят через пару электродов, регистрируется просто всплеск разницы потенциалов.

"Мы не знаем, есть ли прямая связь между электрической активностью гифов и человеческой речью. Возможно, нет. С другой стороны, существует много сходств в обработке информации в живых субстратах разных классов, семейств и видов", - отметил ведущий автор исследования профессор Эндрю Адамацки.

Однако случайными эти всплески не выглядят, у них есть определенные закономерности, и, вероятно, они имеют какое-то предназначение. Интерпретировать эти импульсы как "язык" грибов пока что рано, но исследователи надеются, что в перспективе удастся выяснить, чем обусловлены всплески активности и какова их задача.