Японцы впервые сняли на видео, как кальмары маскируются, меняя окраску

Японские исследователи из Окинавского института науки и технологий (OIST) впервые наблюдали, как кальмары меняли цвет, чтобы замаскироваться и слиться с фоном, избежав тем самым встречи с хищниками, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В то время, как про осьминогов и каракатиц давно известно, что они используют камуфляж, позволяющий им становиться незаметными, о кальмарах такого никогда не сообщалось. Новая работа открывает дополнительные возможности для изучения того, как кальмары видят и воспринимают окружающий мир. Кроме того, она проливает свет на их поведение и, таким образом, может способствовать появлению новых инициатив по сохранению этих животных. "Кальмары обычно просто "парят" в открытом океане, однако мы решили выяснить, что происходит, когда они приближаются к коралловому рифу или когда их преследуют хищники на дне океана, - поясняет один из авторов статьи, Рюта Накадзима. - Если слияние с фоном столь важно для кальмаров и позволяет им избежать нападения хищников, то увеличение или уменьшение популяции кальмаров можно напрямую связывать с самочувствием коралловых рифов".

Предыдущие исследования по маскировке головоногих проводились в основном на каракатицах и осьминогах. Кальмары, как правило, живут в открытом океане, их сложно содержать в неволе, поэтому раньше они не участвовали в подобных экспериментах. Однако с 2017 года ученые из Окинавского института науки и технологий научились выращивать в неволе один из видов овального кальмара Sepioteuthis lessoniana - он принадлежит к одному из трех видов овальных кальмаров, обитающих на Окинаве. В открытом океане S. lessoniana всегда светлых оттенков, сливаясь тем самым с поверхностью океана и льющимся сверху мерцающим солнечным светом. Однако на Морской научной станции OIST впервые и почти случайно было замечено, как эти кальмары маскируются на фоне субстрата. Это произошло во время чистки аквариума, которая проводилась для предотвращения распространения лишних водорослей. Ученые заметили, что эти животные меняли цвет в зависимости от того, находились ли они над уже очищенной поверхностью или же над той частью аквариума, где еще оставались темные водоросли.

Кадры, снятые на Морской научной станции OIST, показывают, что кальмары в полной мере освоили удивительную способность подбирать цвет под субстрат, чтобы избежать нападения хищников.