Названо самое важное для достижения успеха качество характера

Психолог Джордж Эверли утверждает, что целеустремленность и сила воли важнее для достижения успеха, чем талант. В статье для издания Psychology Today он пишет, что талантливые люди часто не оправдывают ожиданий, в то время, как персоны с заурядными способностями, но сильным характером добиваются целей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профессор, ссылаясь на исследование Юваля Харари, назвал черты характера успешных личностей. Это любопытство, уязвимость, под которой он подразумевает способность вступить в неконтролируемую ситуацию и получить результат, решительность и готовность обратиться за помощью. Сила воли может стать не только секретом успешности, но и счастья в самом широком смысле, убежден Джордж Эверли. Также значительную роль, по его мнению, играют связи с другими людьми и избегание самолюбования.

В статье профессор вспомнил эксперимент, проведенный более 100 лет назад. В 1921 году профессор психологии из Стэнфорда доктор Льюис М. Терман отобрал 1521 ребенка, которые набрали 135 или более баллов по тесту интеллекта (IQ). Тех, кто набирает больше 130 баллов, считают гениями и одаренными.

В последующие десятилетия сам Терман и его ученики отслеживали жизнь гениев. Как и предполагалось, они стали успешными в разных сферах жизни. Однако двое исключенных из эксперимента, которых сочли недостаточно умными, выиграли Нобелевскую премию, чего не сделал ни один из участников группы одаренных. Джордж Эверли убежден: именно сила духа, мотивация и целеустремленность позволили двоим.