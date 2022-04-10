Разработан неразрушающий метод изучения древнего ДНК

Ученые Университета Отаго (США) разработали новый метод изучения древнего генома, который позволяет не разрушать исходный материал. Данные исследования опубликованы в Molecular Ecology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Созданная технология позволяет реконструировать генетическую структуру образца, не разрушая саму кость, возраст которой зачастую исчисляется тысячами лет. Для этого специалисты использовали мульти-прокси анализ, минимально деструктивные методы экстракции коллагена и секвенирование ДНК. В частности, для уменьшения разрушения костей ученые погружали исследуемые останки в специальный раствор, после чего незначительно его нагревали и вытаскивали кости. Взвешенные частицы осадка погружали в центрифугу, после чего очищали и изучали.

По мнению специалистов, этот метод анализа археологических находок полезен при изучении музейных экспонатов, а также других редких и ценных материалов.