Раскрыты риски использования смартфона во время приема пищи

Использование смартфона во время приема пищи может привести к ожирению и различным заболеваниям. Об этом Gazeta.ru рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов, передает Day.Az.

"Во-первых, смартфон является отвлекающим фактором, который приводит к замедлению появления чувства насыщения и способствует перееданию и ожирению", - отметил Кобрянов.

По его словам, гаджет является раздражителем для мозга, в результате чего он не успевает принять сигнал от желудка о насыщении. Из-за этого человек продолжает есть, даже когда чувство голода уже отсутствует.

"Во-вторых, на гаджетах скапливается большое количество микроорганизмов, которые при попадании в организм человека могут вызывать самые разнообразные заболевания желудочно-кишечного тракта", - подчеркнул Кобрянов.

Некоторые бактерии, которые находятся на телефоне, могут вызывать менингит, пневмонию, кишечные заболевания и даже инфекционное поражение кожи, считает врач.