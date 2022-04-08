«Роскосмос» планирует искать жизнь на спутниках Юпитера

Ядерный буксир "Зевс" может доставить к Юпитеру спутник, который попытается найти жизнь на планете. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сообщение исполнительного директора "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александра Блошенко, передает Day.Az.

Специалист уточнил, что планируется проверить спутники Юпитера на наличие так называемых биомаркеров и условий, потенциально пригодных для существования жизни.

Представитель "Роскосмоса" считает, что это совершило бы переворот в сознании человечества. Это спровоцировало бы скачок в биохимии, медицине, фармакологии и других перспективных сферах науки.

Блошенко рассказал, что на спутниках Юпитера есть океаны, которые покрыты льдом, из-под него выходит пар. Как пояснил специалист, было бы перспективно пролететь сквозь "выхлоп" пара. Но добавил, что для этого нужен отдельный специальный спутник, который "Зевс" также может привезти в составе модуля полезной нагрузки.

В 2020 году "Роскосмос" и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку проекта ядерного буксира "Нуклон" для полетов в дальний космос. Стоимость контракта составляет - 4,17 млрд рублей. Разработка должна завершиться к июлю 2024 года.

Аппарат назвали "Зевс", его первая миссия запланирована на 2030 год.