Назван способ самостоятельно распознать в себе нарцисса

Психолог Скотт Барри Кауфман заявил, что существует несколько типов непатологического нарциссизма, которые в той или иной форме есть в каждом человеке. Способ самостоятельно распознать его признаки в себе прост: важно не искать нарцисса в своем начальнике или родителях, а присмотреться к себе и чертам своего характера внимательнее, пишет врач для издания Psychology Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист назвал три формы непатологического нарциссизма. Первый из них - уязвимый. Людям такого типа, по словам Кауфмана, кажется, что они постоянно страдают в жизни, их несправедливо обидели, и этим они оправдывают большинство своих решений и недоверие к окружающим. Их уверенность в себе зависит от комплиментов, внимания и одобрения окружающих, они чувствуют стыд и собственную ничтожность при малейшей неудаче, часто злятся из-за критики. Проявляться уязвимый нарциссизм может в виде депрессии и повышенной тревожности, а причина его развития - неблагоприятный детский опыт.

Вторым типом психолог назвал грандиозный нарциссизм. Он связан с чрезмерно высокой оценкой окружающими человека в детские годы, из-за чего у него сложилось впечатление, что он от природы великий и это его неотъемлемое право. Людям с такой формой нарциссизма нравится быть в центре внимания, они хотят успеха и власти, хвастаются своими достижениями, искренне верят, что заслуживают особого отношения, хорошо умеют манипулировать людьми ради достижения собственных целей и не особо беспокоятся о чувствах других.

И последняя форма, которую выделил Кауфман, - общинный нарциссизм. Он предполагает удовлетворение тех же эгоистических мотивов, что и в других формах нарциссизма, но в единственной сфере жизни - альтруистической. Люди такого склада психики считают себя лучшими друзьями, лучшими родителями, самыми заботливыми и добрыми, постоянно преувеличивают собственную значимость. Они стремятся быть максимально полезными этому миру, чрезмерно самоуверенны и могут присваивать себе чужие заслуги.