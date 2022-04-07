Микропластик нашли глубоко в легких человека

Всё больше исследовательских групп обнаруживают доказательства того, что человеческое тело становится сосудом, накапливающим в себе микропластик, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новое исследование впервые выявило наличие микропластика в живой лёгочной ткани, и теперь учёные хотят выяснить, что именно это означает для здоровья органов дыхания.

Анализ выявил пластик в 11 из 13 исследованных образцов и обнаружил 12 различных типов полимеров, в том числе те, которые обычно используются для создания упаковок, бутылок и одежды (синтетических тканях).

В образцах, собранных из организмов мужчин, наблюдалось значительно более высокое содержание микропластика, если сравнивать с "женскими" образцами.

Но что действительно удивило учёных, так это то, где пластмассы обнаруживались: более половины микропластиковых частиц были найдены в тканях нижней части лёгких. Более того, они были достаточно крупными. Так, 11 микропластиков были обнаружены в верхней части лёгкого, 7 - в средней части и 21 - в нижней части лёгкого.

"Это удивительно, поскольку в нижних отделах лёгких дыхательные пути уже, - объясняет соавтор работы Лаура Садофская. - Мы ожидали, что частицы таких размеров будут отфильтрованы или захвачены, прежде чем они попадут так глубоко в лёгкие".

Микропластик - это небольшие фрагменты полимерных изделий, таких как пластиковые пакеты и бутылки из-под напитков, а также пластиковые горшки, стулья и так далее. Микропластик может существовать десятки и сотни лет, не распадаясь на свои химические составляющие.

В том, что микропластик и нанопластик (ещё меньший размер частиц - до 0,0001 мм) стали огромнейшей экологической проблемой, уже никто не сомневается. Проблема же состоит в том, что учёные до сих пор не разобрались, как микропластик влияет на здоровье людей, животных и растения.

Кроме того, путь таких невидимых глазу частиц очень трудно отследить.

Считается, что частицы полимеров размером от одного нанометра до 20 микрометров могут путешествовать по воздуху, соответственно, их можно вдохнуть. Результаты этого исследования стали ещё одним доказательством того, что вдыхание - это прямой путь попадания микропластика в организм человека.

Как и в случае с аналогичными недавними открытиями в этой области, возникает очень важный вопрос о том, как микропластик влияет на здоровье человека?

Лабораторные эксперименты показали, что микропластик может разрушать кластеры и изменять форму клеток лёгких человека, а также оказывать токсическое воздействие на клетки в целом.

Авторы открытия полагают, что их результаты позволят спланировать и провести более реалистичные эксперименты с участием лабораторных животных. А значит, и выяснить потенциальный вред засилья полимеров.