Шимпанзе оказались способны узнавать черепа сородичей

Шимпанзе способны опознавать черепа своих сородичей, выяснили зоологи из Киотского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи показывали взрослым шимпанзе фото морд кошек, собак, шимпанзе и крыс в разных ракурсах, черепов этих животных, а также камней, напоминавших черепа. Отслеживая с помощью специальных устройств направление взгляда шимпанзе, ученые выяснили, куда именно и как те смотрели. Как и ожидалось, более внимательно и пристально шимпанзе разглядывали других шимпанзе, но также их внимание привлекали и черепа сородичей. Наибольшее внимание, разглядывая череп другого шимпанзе, животные уделяли его зубам.

"Когда дикий шимпанзе находит череп, он, скорее всего, будет внимателен к нему, как ни к какому другому неодушевленному предмету в своем окружении, поскольку он имеет сходство с его собственным", - отметили авторы работы.

Череп шимпанзе имеет достаточное сходство с мордой живого примата, поясняют исследователи. Вероятно, шимпанзе, как и людям, свойственна парейдолия - способность мозга распознавать лица там, где их на самом деле нет. Нельзя сказать наверняка, понимают ли шимпанзе, что перед ними - останки представителя их вида. Более ранние наблюдения показали, что шимпанзе способны скорбеть по умершим и, вероятно, осознают необратимость смерти, но более подробно узнать о том, как именно шимпанзе и другие приматы понимают смерть, предстоит в дальнейших исследованиях.