https://news.day.az/unusual/1451164.html Рецепт французского грибного крем-супа - ВИДЕО
Необходимые ингредиенты:
Рецепт французского грибного крем-супа - ВИДЕО
Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом рулета из блинчиков с копченым лососем, огурцом и творожным сыром, который послужит отличной холодной закуской.
Необходимые ингредиенты:
- 500 гр шампиньонов
- 1 средняя луковица
- 50 мл белого вина
- 500 мл горячего куриного или овощного бульона
- 50 гр сливочного масла
- 1 ст.л пшеничной муки
- 200 мл 20%-ых сливок
- 2 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- сушеный чабрец
- мускатный орех (по вкусу)
- оливковое масло
- соль, перец
- бальзамический соус и сухари (для подачи)
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