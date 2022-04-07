Рецепт французского грибного крем-супа

Фуд-блогер Иля Мамедова поделилась на своей странице в Instagram рецептом рулета из блинчиков с копченым лососем, огурцом и творожным сыром, который послужит отличной холодной закуской.

Необходимые ингредиенты:

- 500 гр шампиньонов

- 1 средняя луковица

- 50 мл белого вина

- 500 мл горячего куриного или овощного бульона

- 50 гр сливочного масла

- 1 ст.л пшеничной муки

- 200 мл 20%-ых сливок

- 2 зубчика чеснока

- 1 лавровый лист

- сушеный чабрец

- мускатный орех (по вкусу)

- оливковое масло

- соль, перец

- бальзамический соус и сухари (для подачи)