Куркуму начали использовать для выращивания кровеносных сосудов

Биоинженеры из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) нашли применение соединению из куркумы, которое планируют применять для выращивания кровеносных сосудов и других тканей. Результаты исследования опубликованы в ACS Applied Materials and Interfaces, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ярко-желтое химическое вещество куркумин, которые в промышленности используют в качестве красителя, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и, кроме того, подавляет ангиогенез при злокачественных опухолях. Новая работа ученых выявила, что при его применении совместно с магнитными гидрогелями в культуре стволовых клеток соединение способствует секреции сосудистого эндотелиального фактора роста или VEGF, который помогает расти сосудистым тканям.

Возможности применения куркумина в регенерации сосудов вызывали интерес ученых и раньше, однако специалисты Калифорнийского университета смогли это доказать. В ходе испытаний исследователи покрыли магнитные наночастицы оксида железа куркумином, а затем смешали их в биосовместимый гидрогель. После этого инженеры культивировали соединение со стволовыми клетками, которые были получены из костного мозга.