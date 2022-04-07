Названа самая популярная стрижка весны
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Модные редакторы назвали самую популярную прическу весны 2022 года. Соответствующую информацию публикует журнал Hypebae, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно материалу, в нынешнем сезоне самыми актуальными стали различные вариации стрижки боб, которая пришла на смену другой прическе из 1970-х годов - микси. Отмечается, что данную разновидность каре можно сделать структурированной или дополнить челкой. Кроме того, она способна визуально сузить лицо, создавая акцент на глазах и губах, утверждают эксперты.

Как рассказал "Ленте.ру" участник лондонской парикмахерской академии Sassoon, парикмахер-стилист Ранэль Гатауллин, текстура вышеупомянутой прически может быть любой, и она не требует специальной укладки. "Боб - это вечный тренд, как белые кеды. Особенно для мегаполисов. Отопительный сезон крайне негативно влияет на качество волос, а в лето хочется войти обновленной и свежей. Плюс боб дает невероятный простор для окрашивания", - высказался специалист.