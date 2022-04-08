Чем для зрения полезен темный шоколад?

Недавнее исследование, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке, включало данные более чем 500 000 участников. Оно показало, что у тех, кто регулярно употребляет темный шоколад, ниже риск развития диабета, сердечных заболеваний и инсультов, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Результаты 14 проспективных когортных исследований с участием 508 705 человек из шести стран с 7 267 случаями ишемической болезни сердца, 8 197 случаями инсульта и 13 271 случаем диабета показали, что регулярное употребление темного шоколада может снизить риск развития кардиометаболических заболеваний.

Другое исследование, в котором приняли участие более 2 000 человек, выявило, что чем больше шоколада люди ели (до двух раз в неделю), тем меньше у них было бляшек в коронарных артериях.

"Поскольку темный шоколад содержит большее количество какао, он является гораздо лучшей альтернативой молочным и белым сортам", - объясняет Джайлс Эдмондс, директор по клиническим услугам Specsavers. По его словам, несмотря на содержание большого количества сахара и жира, при умеренном употреблении он может быть хорошим источником железа, меди, магния и цинка. Помимо этого, темный шоколад содержит ряд антиоксидантов, флавоноидов и флавонов, которые могут быть полезны для здоровья глаз.