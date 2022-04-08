Лиственный морской дракон или морской пегас

Лиственный морской дракон - это морская рыба и близкий родственник морского конька.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Повстречать эту чудо-зверушку можно только в теплых водах западного и южного побережьях Австралии. Обитают они на мелководье, поэтому часто играют с любопытными дайверами в прятки. Оно и понятно. Увидев такую красоту, каждому захочется завести у себя такого живого сказочного персонажа.