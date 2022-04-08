Ученые открыли самый далекий и мощный космический прожектор

Южноафриканский радиотелескоп MeerKAT обнаружил рекордно далекий астрофизический гидроксильный мегамазер, находящийся примерно в 5 млрд световых лет от Земли. Статья об этом доступна на сайте электронных препринтов arXiv.org и публикуется в Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мощный источник высокоизотропного излучения в инфракрасном диапазоне, в основе природного механизма накачки которого лежат молекулы гидроксила OH, а инверсная заселенность энергетических уровней в среде возникает при поглощении и переизлучении фотонов межзвездным газом и пылью, образовался в результате столкновения двух галактик, поэтому способен дать астрономам принципиально новую информацию о галактических эволюционных процессах.

Открытие было сделано международной группой ученых, возглавляемых Марцином Гловацки, который ранее работал в Университете Западно-Капской провинции Южной Африки, а теперь перешел в Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR) в Западной Австралии. "Когда сталкиваются галактики, газ, который они в себе содержат, может сильно сжиматься и начать испускать концентрированные лучи света, - поясняет Гловацки. - Это первый в своем роде гидроксильный мегамазер, наблюдаемый с помощью MeerKAT, и самый далекий из всех обнаруженных на сегодняшний день. Впечатляет то, что всего за одну ночь наблюдений мы уже обнаружили рекордный мегамазер. У нас запланированы последующие наблюдения мегамазеров, и мы надеемся сделать еще много открытий".

Объект-рекордсмен, первоначально обозначаемый как LADUMA J033046.20−275518.1, получил собственное наименование Нгкухлакухтах - это слово из зулусского языка, означающее "Большой босс". Предполагается потратить еще более 3000 часов наблюдений на радиотелескопе MeerKAT для того, чтобы как следует изучить Нгкухлакухтах и попытаться отыскать другие гидроксильные мегамазеры, а также космические мазеры, механизм излучения которых основан на других молекулах. Помощь в этом должен оказать специально разработанный алгоритм машинного обучения. Все это поможет астрономам лучше понять, что происходит в самых экстремальных областях звездообразования во Вселенной, а также то, как она развивается с течением времени.