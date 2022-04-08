Ущелье Прыгающего Тигра в Китае

Хутяося - каньон, который также называют Ущелье прыгающего Тигра, находится на юго-западе Китая, в 60-ти километрах от северной части города Лицзян, передает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ.

Эта природная достопримечательность занимает участок в горах Хэндуань площадью 15 км. Каньон проходит вдоль реки Янцзы (другое название - река Золотых песков), в том месте, где она на 5,396 километра отдалена от горного массива Хабасюэшань и на 5,596 километров от горного массива Юйлунсюэшань. Сама река состоит из множества извилистых течений и порогов под утесами, многие из которых достигают высоты под 2 километра.

Хутяося входит в число самых глубоких ущелий мира. Оно очень опасно, но, невзирая на это, из года в год притягивает к себе многих любителей рафтинга.