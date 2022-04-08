Уже 99% населения планеты дышит опасным для здоровья воздухом

ВОЗ сообщает, что сегодня уже 99% населения мира дышит воздухом, который не соответствует требованиям безопасности. Это касается 80% городских районов мира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Этот тревожный вывод сделан на основе анализа данных о загрязнении воздуха в более чем 6 000 городов в 117 странах.

Одним из наиболее опасных загрязнителей воздуха является токсичный газ NO2 - диоксид азота. Его выбрасывают в атмосферу химические предприятия, электростанции, строительная техника, также он входит в состав выхлопных газов автомобилей.

С каждым вдохом диоксид азота попадает глубоко в наши лёгкие. В малых дозах он вызывает раздражение дыхательных путей, а в больших может вызвать отёк лёгких.

NO2 также значительно увеличивает риск развития детской астмы. С его воздействием было связано снижение веса у новорождённых. Кроме того, даже кратковременное воздействие двуокиси азота повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

По воздуху также переносятся и неминуемо попадают в наш организм взвешенные твёрдые микрочастицы - ещё один основной загрязнитель воздуха. Они состоят из множества различных веществ, включая природную пыль, всевозможные загрязнители, входящие в состав микропластика, и попадающие в окружающую среду в результате промышленной и сельскохозяйственной деятельности, сжигания ископаемого топлива и лесных пожаров. Диаметр таких твёрдых частиц составляет от 10 микрометров (PM10) до 2,5 мкм (PM2,5).

Твёрдые частицы, особенно PM2,5, способны проникать глубоко в легкие и попадать в кровоток, вызывая сердечно-сосудистые, цереброваскулярные (инсульты) и респираторные заболевания, сообщает ВОЗ.

По оценкам организации, загрязнение окружающей среды стало причиной около 4,2 миллиона преждевременных смертей в 2016 году - и это только от загрязнения PM2,5.

От высокой концентрации взвешенных твёрдых частиц в воздухе больше страдают развивающиеся страны. В то же время разница между развитыми и развивающимися странами не так заметна, когда речь заходит об уровнях NO 2 в воздухе.

Лишь 23% мирового населения, живущие в 4 000 городах, дышат воздухом, уровни NO 2 в котором соответствуют рекомендациям ВОЗ по безопасности. Причём самые высокие концентрации двуокиси азота были обнаружены в, казалось бы, таком чистом и зелёном Средиземноморье.

Хорошая новость заключается в том, что качество воздуха можно и нужно улучшать. Так, во многих городах Китая качество воздуха в 2021 году улучшилось, но в целом миру ещё предстоит пройти долгий путь к восстановлению.

Что может сделать человечество, чтобы остановить загрязнение?

ВОЗ напоминает, что самые вредные выбросы производят ископаемые виды топлива: как их добыча, так и их использование. Их связывают как с острыми, так и с хроническими заболеваниями, а также с усугублением других проблем, таких как лесные пожары и пыльные бури.

Организация призывает к повсеместному и систематическому сокращению использования ископаемого топлива.

Решения, которые предлагает ВОЗ, не новы и не отличаются о того, что предлагают для борьбы с изменением климата: переход на электромобили, увеличение использования общественного транспорта, переход на возобновляемые источники энергии и практики устойчивого развития и сельского хозяйства.

Под термином "устойчивое развитие", который в последние годы набирает всё большую популярность во всём мире, специалисты понимают совокупность социальных и экономических практик, направленных на сохранение окружающей среды и одновременное развитие здорового общества и современных технологий.

По сути, устойчивое развитие - это развитие не по принципу "после меня хоть трава не расти", а наоборот, с сохранением и максимально возможным количеством повторных использований одних и тех же ресурсов.