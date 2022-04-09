Ученые создали гаджет для повышения качества сна с помощью звука

Швейцарские ученые разработали систему SleepLoop, которая повышает качество сна человека с помощью звуков, синхронизированных с ритмами мозга. Устройство можно использовать дома, в ближайшее время оно появится в продаже, пишет EurekAlert, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

В фазе глубокого сна мозг генерирует медленные волны - примерно 0,5-4 герц. Этот дельта-ритм можно поддерживать и усиливать с помощью синхронизированных звуков, которые человек будет слушать, пока спит.

Система SleepLoop похожа на повязку для головы и состоит из электродов и микрочипа, которые постоянно измеряют активность мозга спящего. Специальное ПО в реальном времени анализирует данные и генерирует звуковые сигналы, когда фиксирует типичные для глубоко сна мозговые волны. Звук подается пользователю через наушники. Он не мешает спать, так как человек не осознает, что слышит его.

SleepLoop будет считаться медицинским устройством. Купить его получится только по предписанию специалиста.