Почему стоит есть ягоды каждый день?

Исследование, проводившееся в течение двух десятилетий, показало, что у участников, которые ели больше всего черники и клубники, с годами наблюдалось наименьшее снижение умственных способностей. Ученые связали это с высокой концентрацией флавоноидов в этих продуктах, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Другое исследование, проведенное Университетом Ратгерса, выявило, что как молодые, так и пожилые участники, которые ели чернику, лучше соображали, когда требовалось сконцентрироваться, так как благодаря этой ягоде увеличился приток крови к мозгу.

Кроме того, в материале, опубликованном в журнале Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, отмечается, что введение в рацион ягод способно предотвратить умственную деградацию благодаря высокому содержанию антиоксидантов. В частности, это напрямую связано с сохранением работоспособности нейронов и уменьшением ущерба от стрессовых факторов.

Ягоды не просто сохраняли остроту ума участников. Плоды также улучшали двигательный контроль и познавательные способности.