Психолог назвал способ выжить в условиях нестабильности

Психолог и специалист по тревожным расстройствам Мэтт Саутворд рассказал, как выжить в трудные времена. В интервью для сайта университета Кентукки он посоветовал сохранять спокойствие в период неопределенности и назвал способы адаптации в условиях нестабильности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Саутворд отметил, что первый шаг, который стоит сделать в любой непонятной ситуации, - прояснить ее. Он советует внимательно изучить все существующие факты о тревожащей проблеме, после чего задать себе ряд вопросов. Во-первых, стоит спросить себя, что больше всего сейчас пугает. Во-вторых, прикинуть, какова вероятность, что это произойдет. И, наконец, понять, что делать, если это все-таки случится.

По мнению психолога, это позволит избавиться от беспокойства и понять, что для преодоления проблемы имеется достаточно сил. Он утверждает, что, если постоянно сталкиваться со своими страхами, они ослабевают и меньше тревожат человека. Специалист советует не бояться думать о пугающих событиях и возможных последствиях. По его словам, это поможет воспринимать их менее остро.

Саутворд также советует направить энергию на помощь окружающим людям, чтобы перестать концентрироваться только на личных проблемах. Полезным, по его мнению, будет обращать внимание на вещи и занятия, улучшающие настроение, и чаще вспоминать о позитивном опыте преодоления трудностей в прошлом.