Чизкейк для тех, кто не умеет готовить чизкейки - ФОТО
Фуд-блогер Олеся Куприн поделилась на своей странице в Instagram рецептом баскского или обожженного чизкейка.
Ингредиенты для формы 16 см.
450 г творожного сыра
3 яйца СО
120 г сахарной пудры
20 г пшеничной муки
1 ч.л.лимонного сока
260 г жирных сливок 33-35%
Приготовление:
На этот объём ингредиентов обычно рекомендуют форму 15-16 см, тогда он будет кремовым, но форма нужна высокая, примерно 10 см, т.к. чизкейк поднимется и опадёт.
Я пеку в металлической форме, выложив ее пергаментом. Пергамент важен - от него хорошо отходит чизкейк.
1. Творожный сыр венчиком перемешайте с яйцами. Добавьте сахарную пудру и снова перемешайте.
2. Отделите небольшую часть заготовки и смешайте с мукой, затем соедините обе массы. Мы делаем это для того, чтобы в чизкейке не было мучных комочков.
3. Добавьте лимонный сок, перемешайте. Добавьте сливки, снова перемешайте до однородности. Переложите массу в подготовленную форму.
4. Духовку разогрейте до 220-240 С, и выпекайте 30-35 минут. Здесь важно ориентироваться по своей плите, чтобы он темнел равномерно, но при этом серединка не стала плотной во время выпекания.
5. Готовый чизкейк выньте из духовки и оставьте остывать на столе, а затем уберите на ночь в холодильник. Выньте из формы и подавайте
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