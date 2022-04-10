Ученые придумали, как омолодить кожу на 30 лет

Новый способ обратить вспять старение кожи придумали ученые из британского института Бабрахама. Они разработали метод перемотать биологические часы на целых 30 лет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В пресс-службе института Бабрахама признают: исследования находятся на начальном этапе, однако полученные результаты уже позволяют говорить о настоящем прорыве в области регенеративной медицины.

В качестве основы ученые взяли разработку создания стволовых клеток, получившую Нобелевскую премию. Исследователям получилось соблюсти баланс в перепрограммировании клеток, так, чтобы сделать их биологически моложе и восстановить клеточные функции.

"Наше понимание старения на молекулярном уровне за последнее десятилетие продвинулось вперед, что привело к появлению методов, которые позволяют исследователям измерять возрастные биологические изменения в клетках человека. Мы смогли применить это в нашем эксперименте, чтобы определить степень перепрограммирования нашего нового метода", - рассказал доктор Дилджит Гилл, занимающий должность аспиранта во время исследований.

Он отметил, что созданный метод позволяет клеткам кожи не только выглядеть моложе, но и вести себя, как молодые. Более того - клетки, помещенные в надрез, ускоряли его заживление. Благодаря этому можно говорить о том, что в дальнейшем результаты исследования можно будет использовать для заживления ран.

"Эта работа имеет очень интересные последствия. В конце концов, мы сможем определить гены, которые омолаживают без перепрограммирования, и специально нацелить их на уменьшение последствий старения. Этот подход обещает ценные открытия, которые могут открыть удивительный терапевтический горизонт", - заявил руководитель исследования профессор Вольф Рейк.