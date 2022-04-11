Названы сырые продукты, которые можно не мыть перед готовкой

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, что рыбу и мясо можно не мыть перед приготовлением, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она заверила, что бактерии погибнут в процессе варки, жарки или тушения. А вот кухонные поверхности и разделочные доски, с которыми соприкасались эти продукты, необходимо тщательно промыть средством для мытья посуды и обработать кипятком, чтобы избежать контакта с возможными возбудителями инфекционных заболеваний. Специалист также отметила, что желательно иметь на кухне отдельные для мяса и рыбы доски, а также отдельные тряпки и губки для обработки раковины.

По словам Раевой, овощи и фрукты перед употреблением нужно мыть максимально горячей водой, чтобы удалить нанесенное на них защитное покрытие. Предварительно плоды лучше замочить в растворе соли или соды.