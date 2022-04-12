Найден самый мощный радиоволновой источник

Телескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке, смог зафиксировать самый мощный за всю историю наблюдений радиоволновой источник, называемый мегамазером. Результаты работы описаны в препринтах в репозитории arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Открытие было сделано международной командой астрономов во главе с доктором Марцином Гловацки, который ранее работал в Университете Западного Мыса в Южной Африке. Космический объект решили назвать "Nkalakatha", что на языке банту (распространенный главным образом на территории ЮАР) означает "большой начальник".

Обнаруженный радиоволновой источник располагается примерно в пяти миллиардах световых лет от Земли. По словам ученых, мегамазеры обычно появляются, когда две галактики сталкиваются во Вселенной.