В Нью-Йорке построили самый тонкий небоскреб в мире

В Нью-Йорке появилось одно из самых необычных зданий в мире - самый тонкий небоскреб, передает Day.Az со ссылкой на esquire.ru.

Как пишет Dezeen, башня-игла расположена в центре Манхэттена по адресу: 111 West 57th Street. Ее высота составляет около 435 метров, башня является вторым по высоте зданием в Западном полушарии. Соотношение высоты к площади фундамента составляет всего 24:1.

О строительстве небоскреба на Billionaires Row объявили еще в 2013 году. Работы начались спустя год, но в 2017 году проект был временно заморожен из-за нехватки денег.

Здание спроектировали архитекторы SHoP Architects. По данным архитектурного бюро, башня построена из самого прочного в мире бетона. Восточный и западный фасады небоскреба облицованы терракотовой плиткой с бронзовыми вставками, а стеклянные навесные стены обращены к Центральному парку на севере и Нижнему Манхэттену на юге. Интерьеры выполнила студия Sofield.

"Как жители Нью-Йорка мы невероятно гордимся тем, что добавили на наш горизонт новую икону", - отметил директор SHoP Architects Грегг Паскарелли.

Реализовавший проект девелопер также реконструировал известное историческое здание Steinway Hall 1925 года, которое прилегает к небоскребу в основании. В результате общее количество резиденций в башне и примыкающем к нему Steinway Hall достигает 60. В башню уже можно заселяться. В здании есть 25-метровый бассейн и другие роскошные удобства, включая отдельную столовую и фитнес-центр с террасой.