Почему на Луне не тает лед?

В 2018 году астрономы обнаружили первые свидетельства существования водяного льда на Луне. Эти места защищены от прямого солнечного света, но не имеют защиты от солнечного ветра, заряженных частиц, которые исходят от звезды. Они должны были бы разрушить лунный лед, однако этого не происходит. Ученые пытаются найти причину этого парадокса, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Стоит отметить, что, в отличие от Земли, у Луны нет магнитного щита, который защищал бы ее от ударов этих заряженных частиц. Однако в недавнем исследовании ученые из Университета Аризоны поделились своей картой магнитных аномалий. Они считаются остатками древнего магнитного щита Луны, который, вероятно, исчез миллиарды лет назад.

Эти магнитные аномалии пересекаются с несколькими крупными полярными кратерами, которые могут содержать залежи льда. По мнению исследователей, аномалии могут служить крошечными магнитными щитами, защищающими лед от постоянной бомбардировки солнечным ветром.