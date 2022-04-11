Сомнолог дал рекомендации по восстановлению режима сна

Сомнолог Павел Кудинов дал рекомендации по восстановлению режима сна после выходных дней или каникул, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Он объяснил, что существуют две основные причины, влияющие на нарушение сна. Это тревожные и депрессивные состояния, а также социальный джетлаг. Последний, по словам специалиста, появляется, когда человек сбивает свой режим осознанно, решив, например, подольше отдохнуть и попозже лечь спать в выходные дни.

Кудинов отмечает, что восстанавливать режим сна лекарствами не стоит, так как медикаменты не помогают решить проблему, а только маскируют ее. Если же бессонница связана с психическими расстройствами, следует обратиться к психотерапевту.

"Восстановление режима сна - это создание этого режима. Как минимум, нам нужно обязать себя просыпаться в одно и то же время. Это самый простой и действенный способ", - резюмировал он.