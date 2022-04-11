Скрытая видеокамера сняла эпичный забег выпущенных на прогулку псов

Запись, снятая в собачьем питомнике, на днях размещённая в сети, за короткое время привлекла внимание свыше миллиона интернет-пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Десятки разномастных четвероногих участников забега в едином порыве преодолели расстояние, отделяющие их от вожделенной цели, о которой автор короткого сюжета ничего не уточнил. В ходе непродожительной пробежки один из псов потерял равновесие и снёс гаджет, оказавшийся на его пути. Судя по кадрам записи, в результате состязания мобильное устройство не получило серьёзных повреждений, как и питомец, эпично растянувшийся на лужайке во время группового забега.



