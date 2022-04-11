Пьяная австралийка устроила неконтролируемый заезд

Драматичный момент, когда легковой автомобиль снёс ограждение и на полном ходу въехал в бассейн, находящийся на территории частного владения в пригороде Торнли (Сидней, графство Хорнсби, Австралия), попал в объектив камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

По сообщениям СМИ, 25-летняя местная жительница, находящаяся в состоянии опьянения, устроила неконтролируемый заезд, управляя без водительского удостоверения автомобилем своего родственника. В итоге двое соседей успели спасти девушку от утопления и, разбив стекло кирпичом, вытащили её из салона утонувшего в бассейне транспортного средства.

