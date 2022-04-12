Мужчина спас женщину из пасти аллигатора

Житель США спас соседку из пасти напавшего на нее аллигатора и получил медаль Карнеги за героизм. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нападение произошло в июле 2020 года на острове Калавасси, штат Южная Каролина. 73-летняя Кэрол Делиллио занималась вечерней уборкой во дворе своего дома, когда к ней подкрался трехметровый аллигатор, схватил за ногу и утащил в воду.

Кеннет Брайан Маккартер, в этот момент проезжавший мимо ее дома на гольф-каре, услышал плеск воды и крики о помощи. Мужчина бросился на помощь, не подозревая, что на женщину напал аллигатор. Ему удалось отбить Делиллио у хищника и вытащить ее на берег. Американке потребовалось несколько серьезных операций, чтобы спасти ногу, но теперь она снова ходит.

Медаль Карнеги вручается на территории США и Канады. На награду номинируются люди, которые спасли жизни других, подвергая себя смертельной опасности.